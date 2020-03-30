清明連假防疫 蔡英文：希望分散掃墓時間

清明連假可能是傳染高峰期？蔡英文總統指出，清明假期有4天，有許多時間上的餘裕讓我們可以分散掃墓的活動，現在掃墓有很多不同的方式，也有線上的，也有可以請親屬代表去掃墓，時間上也可以分流，相信在防疫的期間，都有足夠的警覺。

蔡英文也希望在4天的清明假期裡面，大家可以分散掃墓的時間，也要保持社交上相互的距離，同時仔細聽中央流行防疫指揮中心對大家所提出來的資訊，還有在防疫上的各項的指引。

蔡英文今天上午參觀桃園市中壢區敏成(不織布)公司，關心醫用口罩核心原料熔噴技術不織布」生產。敏成公司是全國最大熔噴技術不織布供應廠商，市場比重占50%以上。