快訊

疫情下的性別：女性作為主要照顧者 承擔高感染風險

為何志村健染疫短短一周即過世？胸腔科名醫推估原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇貞昌親赴台中誠意足 促轉會主委擬由楊翠真除

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
促轉會代理主委楊翠。本報資料照片
促轉會代理主委楊翠。本報資料照片

促進轉型正義委員會原將於今年5月底結束編制，行政院長蘇貞昌日前承諾同意延長1年任期，同時也出手替促轉會找到主委人選，將真除代理主委楊翠。蘇貞昌昨展現行動力，特地赴台中拜訪楊翠的家人，希望能徵得同意。楊翠丈夫、東華大學華文系副教授魏貽君事後在臉書表示，楊翠獲得了母親、丈夫的諒解及體諒，將承擔艱鉅任務。

2018年張天欽事件後，專任委員楊翠一路自10月6日代理主委至今，各界都關注她是否扶正，但據了解，楊翠一直以來對擔任主委的意願都不高，民進黨頻頻尋覓適切人選，甚至民進黨日前中常會請台灣教授協會副會長陳俐甫報告轉型正義議題，還被現場笑問有沒有興趣接手促轉會，直至昨日蘇貞昌親自登門，才替促轉會將主委職缺穩定下來。

魏貽君事後在臉書中指出，行政院長蘇貞昌、政務委員羅秉成，登門勸請楊翠續留公職，半小時的真心話交談，終而，楊翠獲得了母親、丈夫的理解及體諒，又將迎身炙曬於艱鉅的任務承擔，他也得含淚祝福，再把楊翠借出一年。

羅秉成受訪時表示，確實陪同蘇貞昌至楊翠母親家探望，但其他內容部分不便發言；行政院發言人Kolas Yotaka則說，目前沒有消息，有任何人事定案，會正式發布。

促轉會發言人葉虹靈則說，對於楊翠是否已同意留任促轉會一事並沒有回應，一切都以行政院宣布為準。

楊翠 促轉會 蘇貞昌

延伸閱讀

民進黨憂兩敗俱傷 盼「更高層」出手化解

重話批徐 蔡事先知情？蘇揆：總統什麼都知道

【重磅快評】拔董座、辦署長 蘇貞昌和徐國勇畢竟同行

蘇貞昌粗糙拔董座 徐國勇先斬後奏只是剛好

相關新聞

國民黨一級主管全出爐 律師葉慶元任考紀會主委

國民黨江啟臣主席繼本月公布兩波人事後，今天簽派最後一個一級主管人事案，考紀會主委確定由台北市前法規會主委葉慶元擔任，將呈...

陳家欽爭議神隱2天現身立法院 徐國勇：尊重長官、依法處理

內政部長徐國勇與警政署長陳家欽人事之爭，引發政壇風暴。神隱2天，徐國勇今上午神情嚴肅現身立法院內政委員會備詢，對於媒體各...

發「現金」救經濟？許信良：台灣難道不需要強心針？

兩岸政策協會今天舉行「新冠疫情下的兩岸關係座談會」。亞太和平研究基金會董事長許信良表示，預估新冠肺炎疫情還會延續一年以上...

寵物貓感染新冠肺炎 陳吉仲：沒證據顯示畜傳人

比利時一隻寵物貓遭飼主傳染確診武漢肺炎，民進黨立委陳明文今天質詢時關心病毒是否會「畜傳人」。農委會主委陳吉仲說，據資料顯...

函送陳家欽案遭退回？徐國勇：今早沒收到退件

警政署長陳家欽日前遭內政部依偽造文書罪嫌函送，遭北檢退件。徐國勇今列席立法院內政委員會備詢時表示，他早上有稍微問一下，部...

釋出兩岸善意 許信良、洪奇昌：盡量避用「武漢肺炎」

新冠肺炎全球大流行，兩岸政策協會秘書長張百達提到，為了釋出兩岸善意，政府應該停止「武漢肺炎」用詞的使用。台灣產經建研社理...

蔡總統：口罩挑戰日產兩千萬片 國家隊要維持

總統蔡英文今天上午訪視國內不織布大廠時指出，口罩國家隊在防疫後還是要維持，持續台灣優質生產供應鏈；口罩產能則要挑戰日產兩...

清明連假防疫 蔡英文：希望分散掃墓時間

清明連假可能是傳染高峰期？蔡英文總統指出，清明假期有4天，有許多時間上的餘裕讓我們可以分散掃墓的活動，現在掃墓有很多不同...

蘇貞昌擬真除楊翠 陳以信：立法院同意了提名才算數！

促進轉型正義委員會代理主委楊翠有望真除，國民黨立委陳以信則在臉書上表示，行政院長要真除楊翠這是院長的權限，他沒意見，但提...

蘇貞昌親赴台中誠意足 促轉會主委擬由楊翠真除

促進轉型正義委員會原將於今年5月底結束編制，行政院長蘇貞昌日前承諾同意延長1年任期，同時也出手替促轉會找到主委人選，將真...

獨／與江啟臣閉門密談半小時 吳斯懷有三句話要說

國民黨不分區立委吳斯懷言行屢生爭議，國民黨主席江啟臣今天上午10點與吳斯懷在江啟臣立委辦公室閉門面談半小時。吳斯懷受訪表...

陳家欽案後首露面 徐國勇態度低調

針對內政部以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將警政署署長陳家欽函送法辦，引起行政院院長蘇貞昌不滿一事，神隱兩日後徐國...

熱門新聞

裝葉克膜仍救不回⋯日本「喜劇之王」志村健新冠肺炎亡 享壽70歲

圖表看疫情／日本「喜劇之王」志村健染疫病逝 全球確診數逾72萬例

新冠肺炎死亡再增一例 案108奧捷團40多歲男性領隊不治

法籍夫妻吃退燒藥 全機7發燒 連累200人須隔離

指揮中心公布拖最久確診足跡 金山老街廟口肉羹和烏來

恐怖！觀光局主管傳「未請假」接染疫子 還跟林佳龍開會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。