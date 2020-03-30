蘇貞昌親赴台中誠意足 促轉會主委擬由楊翠真除

促進轉型正義委員會原將於今年5月底結束編制，行政院長蘇貞昌日前承諾同意延長1年任期，同時也出手替促轉會找到主委人選，將真除代理主委楊翠。蘇貞昌昨展現行動力，特地赴台中拜訪楊翠的家人，希望能徵得同意。楊翠丈夫、東華大學華文系副教授魏貽君事後在臉書表示，楊翠獲得了母親、丈夫的諒解及體諒，將承擔艱鉅任務。

2018年張天欽事件後，專任委員楊翠一路自10月6日代理主委至今，各界都關注她是否扶正，但據了解，楊翠一直以來對擔任主委的意願都不高，民進黨頻頻尋覓適切人選，甚至民進黨日前中常會請台灣教授協會副會長陳俐甫報告轉型正義議題，還被現場笑問有沒有興趣接手促轉會，直至昨日蘇貞昌親自登門，才替促轉會將主委職缺穩定下來。

魏貽君事後在臉書中指出，行政院長蘇貞昌、政務委員羅秉成，登門勸請楊翠續留公職，半小時的真心話交談，終而，楊翠獲得了母親、丈夫的理解及體諒，又將迎身炙曬於艱鉅的任務承擔，他也得含淚祝福，再把楊翠借出一年。

羅秉成受訪時表示，確實陪同蘇貞昌至楊翠母親家探望，但其他內容部分不便發言；行政院發言人Kolas Yotaka則說，目前沒有消息，有任何人事定案，會正式發布。

促轉會發言人葉虹靈則說，對於楊翠是否已同意留任促轉會一事並沒有回應，一切都以行政院宣布為準。