獨／與江啟臣閉門密談半小時 吳斯懷有三句話要說

國民黨不分區立委吳斯懷言行屢生爭議，國民黨主席江啟臣今天上午10點與吳斯懷在江啟臣立委辦公室閉門面談半小時。吳斯懷受訪表示，兩人坦承溝通、交換意見，未來他會全力配合黨中央和黨團的步調，「不用主席提醒我，我會更謹慎」。

據了解，江啟臣原本與吳斯懷約上周三中常會後面談，因臨時有其他行程，兩人時間無法配合而延期。今天上午江啟臣與吳約談，兩人立委辦公室就在對門，吳斯懷直接從辦公室走過來見江啟臣，兩人懇談了30分鐘。

江啟臣表示，其實吳斯懷的口頭質詢都很專業；至於書面質詢，不是不行，但重點是要怎麼樣把自己的優點跟專業做最好的呈現，修法也一樣，如果修對了就會引起一些正面的討論。

江啟臣也說，吳斯懷很清楚他在中常會上的發言並非針對自己，吳也理解媒體現在非常關注自己的發言，所以吳斯懷向他保證，未來發言會更注意、更謹慎。江啟臣說，不能完全怪吳斯懷，畢竟吳的身分與媒體關注度，和其它立委不同，一旦犯錯就被放大，經過這樣幾次，吳斯懷清楚了，往後會更謹慎，「兩人面談是很好溝通」。

吳斯懷表示，他與江啟臣聊得非常好，結論就是三句話「坦誠溝通、交換意見、全力配合」，兩人在聊天過程中坦誠溝通、交換意見，未來他會全力配合黨中央和黨團的步調。

吳也說，「不用主席提醒我，我會更謹慎」，他表示，兩人都是成熟的人，後續的質詢不管是書面還是口頭質上都會更謹慎，並考慮到可能的媒體效應。