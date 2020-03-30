許信良：兩岸關係改善 中須接受「中華民國台灣」現實

新冠肺炎全球大流行，亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，預估新冠肺炎疫情還會延續一年以上，接下來在疫苗研發等議題，兩岸應維持善意互動。台灣產經建研社理事長洪奇昌也認為，蔡英文總統的兩岸政策，應還是會維持在穩健、可預測善意、不挑釁的兩岸關係基調。

但對於防疫期間，不斷有共軍繞台。許信良認為，此舉是傷害台灣人民感情、也不利兩岸關係，中國大陸不應採取單邊主義來對待台灣。洪奇昌也認為，台灣政府需做好危機控管，但台灣也應適度展現善意。

兩岸政策協會今天舉行「新冠疫情下的兩岸關係座談會」。許信良表示，全球化最大傷害就是單邊主義、中國不能接受美中的單邊主義，兩岸關係也不能接受中國大陸的單邊主義。許說，兩岸關係若要改善，中國大陸必須接受「中華民國台灣」的現實，這也是台灣絕大多數的共識，台灣也沒有必要去刺激中國大陸，互相尊重非常重要。

洪奇昌也說，蔡英文總統的兩岸政策應該還是會維持在穩健、可預測善意、不挑釁的兩岸關係基調，蔡也強調中華民國台灣，相信蔡總統在520之後，應還是會維持這樣的兩岸政策。

洪奇昌也提到美中關係，他認為，新疫情的美中關係還是處於美中對抗，甚至面對年底的美國選舉，台灣應該要持續觀察美中戰略格局的改變，台灣如何在美國及其他西方國家的印太戰略下，應該積極參與印太合平下的適度位置，相當重要。

兩岸政策協會理事長譚耀南提到，疫情下的兩岸關係，「中華民國台灣」已經是台灣的最大公約數，這也是藍綠的新共識，兩岸未來應該在共同防疫下，建立雙方互信。