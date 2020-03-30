陳家欽爭議神隱2天現身立法院 徐國勇：尊重長官、依法處理

內政部長徐國勇與警政署長陳家欽人事之爭，引發政壇風暴。神隱2天，徐國勇今上午神情嚴肅現身立法院內政委員會備詢，對於媒體各項提問皆未回應；不過在答詢時他表示，一切依法處理，他尊重長官、尊重體制。

內政部以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將陳家欽函送法辦，此事引發行政院長蘇貞昌不滿。立法院內政委員會今原訂邀請陸委會、海基會進行專題報告，在徐、陳內鬥浮上檯面後，國民黨籍召委陳玉珍上周五臨時通知，點名內政部長、警政署長、行政院秘書長一同列席。

國民黨立委鄭天財質詢時，意有所指地表示，防疫期間酒駕零容忍，若有違法嫌疑就直接移送。徐國勇答，政風處把案件送上來了，「我們就尊重法律」。

民進黨立委王美惠也說，若覺得有做不對的，該承認就承認，該澄清就澄清，她提供3分鐘讓部長補充說明。徐國勇笑說，不用那麼久，因為法律就是法律，該依法處理就依法處理，應該「尊重長官、尊重體制，就是這樣」。

蘇貞昌上周重話批評徐國勇，直言部長把署長法辦，是從來沒有的事情，讓他「心頭很沉重」，且過去這段時間，從來沒有和他說過。徐國勇答詢時表示，因為是機密公文，移送後當天晚上，他有透過辦公室主任向院長報告，說有這件事。