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許信良：政府應同樣重視疫情引發的經濟蕭條
兩岸政策協會上午針對「新冠疫情下的兩岸關係」，邀請亞太和平研究基金會董事長許信良、台灣產經建研社理事長洪奇昌、立委賴瑞隆等進行座談，兩岸政策協會理事長譚耀南首先呼籲兩岸彼此都要有同理心，來面對疫情的挑戰。
亞太和平研究基金會董事長許信良則表示，兩岸政府之間有出現善意互動，所以才會有三次包機回台，而疫情的下個階段，兩岸更應就防疫經驗互助合作。他特別指出，台灣防疫工作做得好，是因為政府對疫情的警覺重視，但同樣的警覺重視，在對抗疫情引發的經濟蕭條卻看不到，許信良強調，新冠疫情引發的經濟蕭條，其嚴重性絕對不亞於疫情本身。
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