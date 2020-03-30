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影／台灣若加入WHO 蔡英文：世界醫療跟衛生會做得更好

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
蔡英文總統參觀敏成不織布生產線，聯防時說明台灣加入世衛立場。記者鄭國樑／攝影
蔡英文總統參觀敏成不織布生產線，聯防時說明台灣加入世衛立場。記者鄭國樑／攝影

世衛官員在接受香港電台訪問時，被問到世衛是否會接納台灣，官員支支吾吾迴避問題，後來說台灣要加入世衛，是由會員國決定。

蔡英文總統強調，我們的態度一向都很明確，我們是有能力，也有很強的意願，願意跟各國共同維持我們的健康，台灣有一些有用的經驗也願意來分享。

蔡英文說，希望各國政府在經過這一次的疫情之後，更能理解跟了解台灣的能量，能夠理解台灣可以貢獻的地方，能夠真正地來思考讓台灣可以加入世界的防疫體系，不但對台灣民眾的健康可以有更好的保障，對全世界來講，有了台灣的參與，整個世界的醫療跟衛生體系會做得更好。

蔡英文 疫情 香港

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