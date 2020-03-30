擔憂成防疫破口 時力議員呼籲全台婦幼展應停辦

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布室內超過100人以上、室內超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以降低社區感染的風險。時代力量市議員林穎孟、黃郁芬今天上午召開記者會，質疑主要客群以嬰幼兒、孕婦為主的婦幼展，五月還將陸續在北中南舉辦，擔憂此舉可能會成為防疫工作上的未爆彈，要求北市府應盡快勒令停辦。

林穎孟表示，婦幼展的客群是以嬰幼兒、孕婦等高感染風險族群為主，光參展工作人員就高達1000人，在疫情持續擴大的情況下，策展業者卻只為了自己賺錢，不接納參展廠商停辦意願，不顧大眾健康，若出意外，更造成台灣醫療資源的負擔，這種國家責任難道策展業者可以承擔。

林穎孟表示，中央流行疫情指揮中心疫情日前公開表示已授權地方政府有權依傳染病防治法第37條停止民間集會，南投縣政府也因此勒令當地民間戶外音樂節停辦，目前距離這些展覽開始只剩下一個月時間，呼籲台北市政府硬起來依法要求停辦，不要等活動開始引起民怨或發生意外後才會動作。

黃郁芬表示，不論是世貿或是南港展覽館的展場，都屬於密閉空間，容易有群聚感染風險，呼籲地方政府應出來主動要求停辦此類大型集會活動，減輕醫護人員、防疫工作人員的壓力。

對此，北市府衛生局疾管科長余燦華科長表示，會建議中央，另也會和和主辦單位溝通，盡可能的配合中央關於集會人數的相關規定，考慮停辦此類的集會活動，畢竟是防疫關鍵期間人人有責，希望大家可以一起守護。