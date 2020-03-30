內政部長法辦警政署長 蔡英文：現在防疫優先
內政部長徐國勇將警政署長陳家欽函送法辦引起社會關注，行政院長蘇貞昌因事先不知情也對部長說重話，並傳出蔡英文總統託話給雙方要節制。蔡英文今天上午表示，整件事她第一時間是由行政院長辦公室通知總統辦公室才知道，「我們經過一番溝通」，相信整個團隊現在共同的目標就是防疫優先，也是最重要的任務，所以我們要專心而且全心全意投入防疫的工作，其他的事情就讓權責單位按照職權處理。
蔡英文今天上午參觀敏成公司在桃園市的熔噴不織布生產線，熔噴技術不織布是醫用口罩核心原料。敏成公司是全國最大熔噴技術不織布供應廠商，生產線今年1月開工後至今24小時不停機，平均每天製造5噸不織布濾材，供應國內約50%原料，可提供醫用口罩工廠日產出500萬至700萬片口罩，至今已供應上百噸相當於1億多片口罩濾材。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言