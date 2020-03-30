北檢退陳家欽案惹議 蔡清祥：我沒政黨傾向、我是法律人

內政部以警政署長陳家欽處理警方人事案涉及偽造文書，將陳家欽函送台北地檢署，檢方分他案後，又以內政部函送程序不完備為由，將退回原機關再行詳查，引爆政壇震撼彈。法務部長蔡清祥今在立法院面對國民黨籍立委鄭麗文詢問，強調自己是國家的人馬，沒有任何政黨派系。

這是史上首次發生內政部法辦警政署長、卻遭檢方退案事件；地檢署對於案件核退雖也是常有的事，但北檢以程序不備退回內政部的處理方式引發揣測。

蔡清祥今在立法院司法及法制委員會做「未經同意散布性私密影像之防制」專案報告，鄭麗文突然質問，「內政部長函送警政署長，社會鬧得沸沸揚揚，前所未見。部長，你是屬於民進黨哪個派系嗎？蘇新系？正國會？英派？海派？」

蔡回答，「我沒有政黨傾向，我是法律人。」鄭又問，「你是屬於誰的人馬？」蔡重申，「我是國家的人馬，為國家、為社會做事情。」

鄭麗文這才表明意圖，是為鋪陳釐清北檢退回內政部函送警政署長陳家欽案。她說，北檢發回原司法警察機關命其補足，是因所附資料不完備，但原機關是內政部不是司法警察機關，有人說不適用規定。

她接著大聲質問，內政部函送警政署長是非常嚴重的事情，程序上是要等到內政部補足資料，還是地檢署應主動偵辦相關違法弊端？

蔡則委婉說明，退回是媒體報導，北檢不會向法務部報告個案。案件在北檢手中，已分案該怎麼處理就怎麼處理，檢察官因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑者，本來就可以依法偵辦。

蔡清祥指出，法務部不介入個案，政風單位有其執掌，我事先不知道他們在調查。政風單位主管上級單位是廉政署，法務部不處理個案問題，我也是看報導才知道。

他強調，全案一切尊重台北地檢署，退回是媒體報導。其他外傳風聲，大家不要隨便猜測，靜待司法調查，相信一定會公正、公平。