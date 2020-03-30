聽新聞
test
0:00 / 0:00
立委提案建議：各機關暫停不必要的送往迎來、公務通關
交通觀光局桃園機場旅遊服務中心員工，疑因在機場接待觀光局主管的兒子而感染新冠肺炎，立法院交通委員會今通過立委趙正宇的臨時提案，建議在防疫期間，各機關所有不必要的送往迎來、公務通關等均應暫時停辦。
臨時提案指出，近期新冠肺炎疫情仍未見顯著好轉，考量行政機關各單位人力月限，一旦防疫機制採異地辦公後各單位人力將更捉襟見肘。各公務機關此時正值防疫、紓困的關鍵時刻，建議各機關所有不必要的送往迎來、公務通關等均應暫時停辦，以落實防疫，確保國人各項權利。
交通部政務次長王國材今在交委會澄清，這名主管之子從菲律賓回台時，並未經桃機的禮遇通關，但是交通部認為，旅遊中心以支援入境旅客、服務為目的，理論上不該接待他人，尤其是主管的兒子，非常不妥。交通部長林佳龍震怒，昨已要求觀光局24小時內提出調查報告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言