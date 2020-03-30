立委提案建議：各機關暫停不必要的送往迎來、公務通關

交通觀光局桃園機場旅遊服務中心員工，疑因在機場接待觀光局主管的兒子而感染新冠肺炎，立法院交通委員會今通過立委趙正宇的臨時提案，建議在防疫期間，各機關所有不必要的送往迎來、公務通關等均應暫時停辦。

臨時提案指出，近期新冠肺炎疫情仍未見顯著好轉，考量行政機關各單位人力月限，一旦防疫機制採異地辦公後各單位人力將更捉襟見肘。各公務機關此時正值防疫、紓困的關鍵時刻，建議各機關所有不必要的送往迎來、公務通關等均應暫時停辦，以落實防疫，確保國人各項權利。

交通部政務次長王國材今在交委會澄清，這名主管之子從菲律賓回台時，並未經桃機的禮遇通關，但是交通部認為，旅遊中心以支援入境旅客、服務為目的，理論上不該接待他人，尤其是主管的兒子，非常不妥。交通部長林佳龍震怒，昨已要求觀光局24小時內提出調查報告。