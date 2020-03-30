清明連假恐疫情擴散 薛瑞元：期周三前訂社交距離規範
新冠肺炎在全球疫情暴增外，台灣至昨日也已累積298例確診個案，近日都是境外移入個案為主，且昨日晚間也增加一名死亡病例。為了阻止疫情持續蔓延，不少國家提出「保持社交距離」的防疫措施。
衛福部常務次長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元，今早在立法院表示，因清明春假將至，指揮中心近日將討論此事，期許本周三前先擬出概略的社交距離指引，讓全體國人遵循。
薛瑞元今上午在立院衛環委員會因「因應嚴重特殊傳染性肺炎，基層診所和長照機構面對下一階段挑戰將如何兼顧防疫與醫療照護」，並就「台灣未來整體的防治策略」，進行專題報告並備質詢。
立委蘇巧慧質詢時表示，今天各平面媒體頭條都在說「社交距離指引」，有關細則如何，可見民眾非常有興趣，但目前應還在研議中。由於本周四開始就是春假、清明連假，除民眾祭祖，小朋友更期待踏青，可能會有吃飯、聚會等室內外空間聚集，疫情是否已經來到大家要保持距離的階段？
蘇巧慧說，如家裡吃飯也要梅花座，「我跟我爸吃飯也要嗎？」希望指揮中心在連假前，讓民眾有個初步依據。
對此薛瑞元表示，所謂的聚集，無論室內與外部都一樣，尤其室內要特別注意，若家庭聚會不可免的話，公筷母匙一定要，但希望座位上還是要隔距離。
而對社交距離指引，薛瑞元說目前的方向約有三步驟：一是先把指引訂出來，讓各方有共識；二是指引推動與輔導階段，讓社會大眾能接受，變成日常生活一部份；最後，才是對不願意服從的人進行開罰。但該指引是否能再春假之前出爐？他說會努力，期這周三前有個概略的社交距離指引，讓全體國人遵循。
指揮中心指揮官陳時中也在昨日時表示，為了因應未來可能會出現的更多的感染，當局也在研擬類似「社交距離」的相關規範，不排除祭出罰款作為手段。但法源與執法方式討論中，罰則應該不會像新加坡那麼嚴厲。
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