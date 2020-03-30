陸委會：中共可能在疫情後 以停止ECFA窒息台灣經濟

陳明通今天早上在立法院內政委員會表示，希望中共不要再操作台灣「以武拒統」、「以疫謀獨」，這會讓台灣人民非常反感。他坦承，陸委會曾在國安會報中預判，中共可能以停止ECFA窒息台灣經濟，他希望「政治歸政治、經濟歸經濟」，不希望對岸停掉（ECFA）。

大陸會不會在新冠肺炎疫情後，威脅停止ECFA窒息我方經濟？陳明通表示，之前兩岸在談判早收清單，雙方都願意繼續維持，其後服貿、貨貿沒有談妥，希望早收清單的部分，政治歸政治、經濟歸經濟，不希望對岸停掉（ECFA）。「陸委會的確在國安會報中，提出這樣的預判。」

對於我方要贈送大陸一萬套防護衣，陳明通證實確有此事。他表示，當時第一班武漢包機時，東方航空飛到桃園的時候，台灣準備了一萬套的防護服，主要的考量是我方看到大陸疫情爆發後，第一線醫療人員很辛苦，醫療資源不足，台灣希望能夠幫他們，而防護衣台灣仍有庫存，希望隨第一班飛機回去，但對岸表示，準備不及。這事就未再提起。

陳明通表示，後來，兩岸持續透過「民航小兩會」協商包機問題，捐醫療防護的事，就沒有再提起。

對於中共國台辦發言人朱鳳蓮稱，曾通報台灣一百多次疫情，我方是否接收到這些疫情？陳明通表示，大陸沒有通報給陸委會。衛福部則證實，大陸確實有向台灣通報疫情，「但他們通報的內容，都是大陸同時對外發布的訊息」。