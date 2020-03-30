民眾黨問政表現墊底 柯文哲：我也覺得不是100分

時代力量日前針對立法院問政表現進行民調，其中民進黨以34.7%居冠，台灣民眾黨則僅有13.1%，為國會五大政黨中墊底，引發熱議。對此，民眾黨主席柯文哲今上午受訪時直言，民眾黨是一個新興政黨，很多還是不成熟，一路走來自己也覺得跌跌撞撞，表現不是一百分，但還是堅持做一個獨立政黨，絕不做大黨的側翼，這是他的主張。

對於民眾黨問政表現得比國民黨還差，柯文哲說，民調看看就好，如果每天看民調，一定會先心理崩潰，所以民調看看就好了，會參考，繼續努力，該堅守原則會堅守。

對於黨內發言體系似乎有點問題，柯文哲說，這要去問黨團辦公室副主任柯昱安，他是說要排班，因為不可能假日不發言，如果人不夠，能補人就補人。

【中央社／台北30日電】

時代力量針對政府、國會滿意度和武漢肺炎防疫相關議題公布民調，民眾黨在最能監督行政部門部分墊底。黨主席柯文哲今天說，民眾黨還有不成熟之處，但會堅持不當大黨側翼。

民眾黨主席、台北市長柯文哲上午出席「延壽I區首件真誠磋商代拆案記者會暨拆除典禮」，在典禮開始前接受媒體訪問，做上述表示。

時代力量日前針對立法院問政表現進行民調，國會表現部分，「最能監督行政部門的政黨」拿下第一的是民進黨獲得34.7%民眾認同，敬陪末座的民眾黨獲13.1%認同。民眾黨發言人楊寶楨第一時間表示會虛心受教。

對此，柯文哲表示，民眾黨是新興政黨，還有許多不成熟之處，「一路走來跌跌撞撞，表現不是100分」，但還是會堅持做一個獨立政黨，絕不會成為大黨的側翼。

柯文哲說，民調有時看看就好，每天看的話一定會心理崩潰，強調會參考民調、繼續努力，堅守原則。

時代力量委託趨勢民調進行調查，於3月23日、24日採市話隨機抽樣調查，共完成1085份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。