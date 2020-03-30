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王國材證實：觀光局主管周五接機「沒送請假單」

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
立法院交通委員會今要求曾與觀光局主管開過會的次長王國材要全程戴口罩。記者雷光涵／取自國會頻道
立法院交通委員會今要求曾與觀光局主管開過會的次長王國材要全程戴口罩。記者雷光涵／取自國會頻道

交通部觀光局高層主管的兒子本月20日自菲律賓返台之後確診新冠肺炎，並疑似傳染給在桃園機場接待他的觀光局駐機場員工。外界質疑這名主管「翹班」去機場接兒子，交通部政務次長王國材今天證實，「沒有請假單」，但局長室一早通知「有口頭請假」。

這名主管的兒子是20日下午2時多抵達桃園機場，是周五的上班時間。王國材今天在立法院交通委員會答詢時說，早上出來時查，沒有查到這名主管的請假單，之後觀光局長室後來致電告知，這名主管有向局長周永暉口頭請假。不過王國材同意立委洪孟楷的說法，表示「請假一定要請假單」。

王國材澄清這名主管的兒子「沒有獲得禮遇通關」。洪孟楷質疑這次的接機案形同「防疫破口」，王國材說，但該名主管目前並未確診。

另一方面，交委會主席李昆澤表示，今天晚10分鐘開會，是因為得知王國材曾與這名觀光局高層開會，確認兩人在會議中的座位相隔有一段距離，最後決定，要求委員會期間出席的交通部官員必須全程戴口罩，委員會照常進行。王國材說，這名主管目前沒有症狀。

王國材 桃園機場 洪孟楷 新冠肺炎 COVID-19

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