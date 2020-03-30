王國材證實：觀光局主管周五接機「沒送請假單」

交通部觀光局高層主管的兒子本月20日自菲律賓返台之後確診新冠肺炎，並疑似傳染給在桃園機場接待他的觀光局駐機場員工。外界質疑這名主管「翹班」去機場接兒子，交通部政務次長王國材今天證實，「沒有請假單」，但局長室一早通知「有口頭請假」。

這名主管的兒子是20日下午2時多抵達桃園機場，是周五的上班時間。王國材今天在立法院交通委員會答詢時說，早上出來時查，沒有查到這名主管的請假單，之後觀光局長室後來致電告知，這名主管有向局長周永暉口頭請假。不過王國材同意立委洪孟楷的說法，表示「請假一定要請假單」。

王國材澄清這名主管的兒子「沒有獲得禮遇通關」。洪孟楷質疑這次的接機案形同「防疫破口」，王國材說，但該名主管目前並未確診。

另一方面，交委會主席李昆澤表示，今天晚10分鐘開會，是因為得知王國材曾與這名觀光局高層開會，確認兩人在會議中的座位相隔有一段距離，最後決定，要求委員會期間出席的交通部官員必須全程戴口罩，委員會照常進行。王國材說，這名主管目前沒有症狀。