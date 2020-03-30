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立院今起限制會議人數 媒體證不夠發差點爆衝突

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
為因應新冠病毒疫情疫，避免群聚感染風險，立法院委員會今天開始限制會議人數，除了立委與部會首長外，媒體、幕僚以及工作人員均須領號碼牌才能入場。記者劉宛琳／攝影
為因應新冠病毒疫情疫，避免群聚感染風險，立法院委員會今天開始限制會議人數，除了立委與部會首長外，媒體、幕僚以及工作人員均須領號碼牌才能入場。記者劉宛琳／攝影

為因應新冠病毒疫情疫，避免群聚感染風險，立法院委員會今天開始限制會議人數，除了立委與部會首長外，媒體、幕僚以及工作人員均須領號碼牌才能入場。由於內政部長徐國勇與陸委會主委陳明通今天都要赴內政委員會備詢，因此不到8時就有媒體在外排隊，十張媒體證根本不夠發，現場差點引發衝突。

立法院上周發出公文，從今天起各委員會會議室以發放號碼牌方式進行人數管理。除群賢樓九樓大禮堂80人（財政委員會），其餘各會議室50人，限制人數不含立委及部會首長，其助理或幕僚以1人隨行為限。

其中媒體含攝影人員除了群賢樓9樓大禮堂發放16張外，其餘會議室各10張；工作人員及黨團助理9樓大禮堂發放25張，其餘各會議室22張；列席人員9樓大禮堂發放39張，其餘各會議室18張。

其中媒體含攝影人員號碼牌發放時間為上午8時20分至8時50分。由於徐國勇與陳明通都會出席內政委員會，一早媒體就在外面走廊排隊，8時20分開始發放號碼牌不到5分鐘10張就被領光，平面媒體只領到3張，抗議未保留一定座位給予平面媒體。

截至上午8時50分，除了內政委員會外，其餘委員會基本上都還剩下至少一張媒體號碼牌，比較冷門的委員會號碼牌還剩下一半。有媒體抱怨，內政委員會今天有重要質詢議題以及官員備詢，但號碼牌卻只有10張，根本是限縮媒體採訪權，立法院應該依照會議重要性重新調度較大的會議室使用，才不至於影響採訪權益。

為因應新冠病毒疫情疫，避免群聚感染風險，立法院委員會今天開始限制會議人數，熱門的內政委員會一早外面走廊就排滿媒體。記者劉宛琳／攝影
為因應新冠病毒疫情疫，避免群聚感染風險，立法院委員會今天開始限制會議人數，熱門的內政委員會一早外面走廊就排滿媒體。記者劉宛琳／攝影

立法院 徐國勇 攝影

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