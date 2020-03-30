博恩揭兒時遭強暴 孫大千嘆台灣教育環境為何無法避免

博恩夜夜秀主持人博恩與議員呱吉在網路上自揭兒時曾遭強暴一事引發社會震驚。前立委孫大千表示，身為一位小男孩的父親，在看到他們的童年遭遇後，實在令人感到心疼、憤怒和擔憂，並質疑為何台灣的教育無法給予孩子一個免於遭到性侵霸凌的環境？

孫大千說，心疼的是，許多和他們受到同樣傷害的孩子，要背負著如此沉重的包袱，自我療傷痊癒，才能走出困境。 博恩和呱吉並沒有因為這樣的影響而一蹶不振，在他們浴火重生之後，仍然能夠用正向的態度，來回顧曾經受到的痛苦。然而，也許有很多無辜的孩子，被這樣的經歷而重重擊倒，甚至嚴重的扭曲了他們的人生。

孫大千說，然而憤怒的是，為什麼在孩子成長的過程當中，要讓他們去面對這麼多惡劣的施暴者所做出的骯髒行為？為什麼台灣的教育體系，沒有辦法給孩子一個免於受到性侵罷凌的安全環境？為什麼這一群無法無天的施暴者，可以殘忍地奪走一個又一個孩子原本光明燦爛的人生？

孫大千進一步表示，令人擔憂的是有許多受到傷害的孩子，他們只能夠把這樣的苦痛深深地埋在心裡，並沒有向家長或者是老師反應。這代表的是，台灣的家庭互動和學校教育恐怕都需要繼續改善和提升，身為家長或者是老師，都必須要能夠盡力成為孩子願意傾訴委屈的對象。

孫大千最後祝福博恩和呱吉，衷心地期盼全天下每一個孩子，都能健康快樂，無憂無慮的長大。