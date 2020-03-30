民進黨憂兩敗俱傷 盼「更高層」出手化解

內政部以涉及偽造文書為由將警政署長陳家欽移送法辦，行政院長蘇貞昌為此重砲批評內政部長徐國勇，在民進黨內引發軒然大波。民進黨人士指出，蘇貞昌與徐國勇有嫌隙，在黨內早是「公開的秘密」，但希望有「更高層」出手化解紛爭，若放任下去可能讓茶壺風暴形成海嘯。

民進黨人士指出，蘇貞昌與徐國勇為了警政人事已經矛盾許久，徐國勇突然移送陳家欽被認為是正面與蘇揆開戰，但徐國勇受蔡英文總統信任，後續發展不一定誰占上風，甚至可能兩敗俱傷。

民進黨人士指出，徐國勇與蘇貞昌不合的理由眾說紛紜，有一說是蘇擔任閣揆後抓緊各部會人事權，也包括內政部轄下的警政人事，因此造成嫌隙；但也有人認為是徐國勇所屬海派人士日前推薦其他內閣人事都不被採納，因此徐國勇與蘇貞昌間的不合也存在派系角力。

民進黨人士指出，陳家欽被檢舉用人有瑕疵，大約在二月底就逐漸有消息傳出，部分內容也見諸媒體，但徐國勇與蘇揆之間可能溝通不良，雙方一直沒有講開，導致兩人為了陳案撕破臉，更讓執政團隊跌出了「防疫優先」的保護傘，形象蒙上一層灰。

蘇貞昌近期頻繁撤換官股董座，也是派系另一個角力戰場。目前親桃園市長鄭文燦的「桃園幫」被拔多人，彰化縣前縣長魏明谷也請辭台水董座，新潮流在這一波異動最受傷；另外，屬謝系的台灣世曦董座周禮良也突然被告知去職，換上英系前立委施義芳。

不過，黨內也有人認為，蘇揆握有人事權，各派系只能尊重，但如今蔡總統的第二任期還沒到，海派就率先發難引爆黨內矛盾，後果恐怕一發不可收拾，如今唯一的方法只有蔡總統出面協調，提醒各方克制。