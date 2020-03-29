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首班「類包機」抵桃機 依前三次包機模式檢疫再送隔離

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首班「類包機」抵桃機 依前三次包機模式檢疫再送隔離

攝影中心 / 記者鄭超文/／即時報導
首班政府主導的「類包機」深夜抵達桃園機場，班機滑行停放在602接駁機坪。記者鄭超文／攝影
首班政府主導的「類包機」深夜抵達桃園機場，班機滑行停放在602接駁機坪。記者鄭超文／攝影

第一班以「類包機」形式接回滯留湖北台人的華航班機在晚上8:58起飛，10:20抵達桃園機場，機上共有153人完成登機手續，有一位陸籍配偶因為證件問題無法登機，飛機落地後，將依照前三次包機的模式，所有旅客及機組員在台飛維修棚廠完成通關檢疫程序，再由專車送往檢疫所進行隔離。

這次「類包機」是由華航的定期班機執行任務，雖然大陸方面希望維持上次華航及東航各飛一班的模式，但是在政府主導下，華航下午先以CI503班號從桃園機場搭載16名旅客、14名機組員、貨物及防疫物資飛往上海浦東機場，回程時再以「類包機」模式，以CI504班號飛回桃機，旅客必須預先向海基會統一購票、訂位，原本該班機有160多人報名，但是不少人因為各種因素放棄登機，最後只有載回153人；明天（30日）晚上還有一班「類包機」回台。

不同於前三架的包機是以空機出發，類包機出發時有載客，旅客正常通關，但是回程時還是比照包機，班機先滑行停放在602接駁機坪，再由拖車拖往台飛維修棚廠，再進行入境、證照查驗及檢疫等相關工作，最後再由遊覽車將旅客直接載到集中檢疫所進行14天居家隔離。

首班政府主導的「類包機」深夜抵達桃園機場，班機滑行停放在602接駁機坪，機師返程時也穿著全套防護裝備。記者鄭超文／攝影
首班政府主導的「類包機」深夜抵達桃園機場，班機滑行停放在602接駁機坪，機師返程時也穿著全套防護裝備。記者鄭超文／攝影
首班政府主導的「類包機」深夜抵達桃園機場，班機滑行停放在602接駁機坪，部分旅客探頭看看台灣的土地。記者鄭超文／攝影
首班政府主導的「類包機」深夜抵達桃園機場，班機滑行停放在602接駁機坪，部分旅客探頭看看台灣的土地。記者鄭超文／攝影
首班政府主導的「類包機」深夜抵達桃園機場，班機滑行停放在602接駁機坪，隨後被拖到台飛棚廠。記者鄭超文／攝影
首班政府主導的「類包機」深夜抵達桃園機場，班機滑行停放在602接駁機坪，隨後被拖到台飛棚廠。記者鄭超文／攝影

【中央社桃園機場29日電】

歷經一個多小時的飛行，接回滯留中國湖北的台灣民眾類包機，今晚10時20分左右降落桃園機場，153名旅客順利返台，在經過防疫檢查作業後，將送往檢疫所。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，政府安排由華航定期班機以類包機方式，從上海接回滯留湖北的台灣民眾，原本預計晚間7時50分從上海浦東機場起飛，9時50分抵達桃園，但班機直到8時58分才起飛，抵達桃園時已經是深夜。

根據國境單位統計，原本預計159人要搭乘今晚類包機，但最後搭上班機的旅客為153人，沒搭上的部分是因為路程太遠趕不及，有的則是因為證件過期，台胞證又未辦妥而無法出境。但確切返台人數將以中央流行疫情指揮中心公布為主。

班機在落地後，依循地勤人員指揮緩緩停靠在停機坪，乘客們戴著口罩、穿著防護衣，透過機窗望向窗外，部分旅客則拿起手機朝窗外拍攝，似乎要記錄回台落地的一刻，地勤人員也不忘向機上乘客揮手，歡迎國人回台。

國境單位表示，乘客下機後會依序進行消毒及發燒篩檢等防疫檢查，無症狀者會由專車接送，前往集中檢疫所進行為期14天的安置隔離；若出現武漢肺炎疑似症狀，將由救護車以一人搭乘一台為原則後送就醫。

新冠肺炎 COVID-19

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