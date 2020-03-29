社區隱憂 新案例有4人急診就醫多次、1人曾進公司

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聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
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中央流行疫情指揮中心今日公布新增15名確診個案，這批新增個案為自行就醫比例較高，共四人曾經自行到急診就醫至少一到兩次，幾乎都是到大醫院急診。

指揮中心疫情調查顯示，案285（30多歲男性）3月9日因工作前往美國，16日回國後，17日至27日期間曾赴醫學中心急診室就醫兩次，27日才通報，29日確診。

案289（40多歲女性）與案293（40多歲男性）為夫妻，丈夫3月7日至16日至葡西旅遊，回國後列入居家檢疫，檢疫期間傳染給妻子。妻子於3月23日至25日期間三度進入公司辦公室，22日至27日曾到區域醫院急診室及醫學中心急診共就醫兩次，29日確診。

另外一對夫妻（案290、291）則是3月10日至14日赴印尼自由行，回國後，50多歲妻子22日發現無嗅覺，同日60多歲丈夫亦咳嗽、肌肉痠痛、關節痛、全身倦怠。26日妻子一天內到診所、區域醫院急診室共就醫兩次，同日丈夫也到區域醫院急診室就醫一次，兩人都在29日確診。

中央流行疫情指揮中心統計，截至28日，國內新增528例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬9915例(含2萬6922例排除)，其中298例確診(今日新增案284至298)，分別為255例境外移入及43例本土病例。確診個案中2人死亡，39人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

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