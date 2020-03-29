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向1450宣戰！江啟臣海選「數位諸葛亮」打破國民黨頹勢
國民黨主席江啟臣徵求「數位行銷科技長」，今晚與黨內幹部李彥秀、柯志恩、顏寬恒、蔣萬安、林為洲一同在臉書公布海選宣傳影片。江啟臣親自扮演諸葛亮，要海選國民黨的「數位諸葛亮」，扭轉國民黨的網路劣勢。
江啟臣表示，從競選主席開始，常常聽見許多鄉親憂慮，1450網軍帶風向，操控網路輿論，讓國民黨的主張被曲解，被抹黑。所以他擔任主席，必須扭轉網路的劣勢，這不只是為了國民黨，更是為了有良性的政黨競爭。
江啟臣指出，現在國民黨在網路上至少有兩個嚴重的問題，第一是缺乏與網路民眾互動，讓黨內判斷的民意與實際有落差；第二是缺乏運用網路科技的能力，使網路世代距離國民黨越來越遠。
江啟臣說，改革現在就要開始，他必須找到國民黨的「數位諸葛亮」，一起並肩改革，強化行銷戰力，扭轉劣勢。
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