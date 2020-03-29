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類包機起飛 班機承載旅客及貴重防疫物資

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
由華航執飛的類包機下午起飛，地勤人員目送班機離去，這架班機晚上將搭載第三批湖北省台商回台。記者鄭超文／攝影
由華航執飛的類包機下午起飛，地勤人員目送班機離去，這架班機晚上將搭載第三批湖北省台商回台。記者鄭超文／攝影

第三批湖北台商將於晚上返台，他們將搭乘由海基會指定晚上7:50在浦東機場起飛的「類包機」，這架班機約在下午4:36從桃園機場起飛，航班上還有約31名一般旅客以及14名機組員，雖然旅客不多，但是登機時間還是稍微延誤，工作人員除了忙著搬運貨物、行李以及食物外，更重要的是疾管局的儀器、藥品等貴重防疫物資。

這架類包機不同於前兩批的包機，是由華航的定期班機CI503飛往浦東機場，再以班號CI504執行台商接返任務，比較特別的是，前兩批的3班包機都是空機出發，回程再搭載台商回台，今天出發的班機則是停放二期航廈D6空橋，原本預計搭載31名旅客，結果實際上只有16名旅客搭乘，如果順利在浦東機場載客，預計班機在晚上9:50分抵達桃園機場。

搭乘這個航班的旅客中，有人穿著全套防護裝備，有人則買不到護目鏡，改從網路購買有塑膠透明照的帽子，另外一位王小姐則是戴了兩層口罩說，聽到旅行社說是武漢包機時嚇了一跳，後來才知道班機是回程才會載武漢台商，去程很安全沒有問題。

這架編號B-18002的波音777-300ER機型，可以搭載超過350名旅客，但是為了防疫區隔，目前預計搭載160多人回台，不過，不少台商因為必須自行想辦法從湖北前往上海，兩地車程約1,000公里左右，車行時間至少需要12小時，可能會有不少人趕不及搭機，落地後還是比照先前包機的模式，飛機先滑行停放在602接駁機坪，再由拖車拖往台飛維修棚廠進行相關入境、證照查驗及檢疫工作。

由華航直飛的類包機下午起飛，一位搭乘這架班機的旅客穿著全身防護裝備在候機室等候。記者鄭超文／攝影
由華航直飛的類包機下午起飛，一位搭乘這架班機的旅客穿著全身防護裝備在候機室等候。記者鄭超文／攝影
由華航執飛的類包機下午起飛，晚上將搭載第三批湖北省台商回台。記者鄭超文攝影
由華航執飛的類包機下午起飛，晚上將搭載第三批湖北省台商回台。記者鄭超文攝影
由華航執飛的類包機下午起飛，起飛前有14位機組員上機。記者鄭超文／攝影
由華航執飛的類包機下午起飛，起飛前有14位機組員上機。記者鄭超文／攝影
由華航執飛的類包機下午起飛，地勤人員合力搬運疾管署的貴重防疫物資。記者鄭超文／攝影
由華航執飛的類包機下午起飛，地勤人員合力搬運疾管署的貴重防疫物資。記者鄭超文／攝影

浦東機場 台商

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