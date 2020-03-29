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【重磅快評】江啟臣別犯和吳斯懷同樣錯誤

聯合報 / 主筆室
國民黨新主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片
國民黨新主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片

被提名時就引發爭議的立委吳斯懷，日前一篇書面質詢，提到共機繞台是「無害通過」、「法理上不算威脅」，再度成為眾矢之的。新任國民黨主席江啟臣表示，不分區立委如果言行損及黨的形象，可以註銷提名。此言一出，「拔吳」傳聞頓時甚囂塵上。

背負身為戰犯的壓力，吳斯懷顯然急於表現，希望為黨與自己洗白名聲。因此第一次院會，就推出史無前例的24篇書面質詢，此後每周針對立院8個委員會範疇各提1篇；雖然進不了外交國防委員會，仍向國防部詢問國軍編現比等數據，作為問政之用。結果在有心人士操作下，消息都被洩漏給蔡政府的「友善媒體」，加以包裝曲解變成「罪證」。

蓄意抹黑抹紅，固然可惡；國防部為虎作倀，更應追究。但現今情況就是，吳斯懷的社會形象不佳，綠營也看準局勢，擺明要消費他到極致。吳斯懷的最大錯誤是，不考慮戰場環境極度不利，反而拚命往前衝，忘記「無所不備則無所不寡」道理，大量生產書面質詢，無助於提升形象，卻難免出現爭議語句，甚至犯下事實錯誤（例如無害通過的定義），反而被對手趁機狠狠扣殺。

對江啟臣來說，包括吳斯懷等多位不分區立委，絕對讓他頭痛，絕對讓他忍不住私下抱怨前主席吳敦義。如果時光能倒流，當初絕對應該調整陣容，問題是他們已經就任，如果只因為「言行損及黨的形象」，就要輕言拔除，會造成的後患，絕對比換人更嚴重。

更別忘記，吳斯懷代表軍系的黃復興黨部，與江啟臣過去就淵源不深。在黨內的深藍勢力中，原本就已經對江啟臣缺乏信任，出現「藍皮綠骨」的質疑耳語。如今黃復興黨部主委請辭，新人選還在難產中，此時如果真的把黃復興推薦的立委除名，是否等於提前要和深藍勢力開幹？

誠然，2020的敗選讓國民黨必須面對世代價值觀落差的問題。江啟臣固然打著「年輕」、「改革」形象上馬，但此時是否已經對權力基礎有把握，已經足以向老一輩勢力開刀，而不會「改革」不成，反而傷及自己的威信？另外，拿著吳斯懷當例子來嘲諷、抨擊國民黨的聲音中，有多少人其實真正反的是國民黨？即使沒有吳斯懷，他們對國民黨就會轉頭支持？還是發現戰術奏效、「宜將餘勇逐窮寇」，立刻從藍營裡挑出另一個爭議人物來孤立包圍，等著國民黨切割放棄？

吳斯懷若真的希望自救，應該花時間尋找一個真正可以證明自己專業、凸顯問題存在，並且不容易被人扣帽子曲解的題目，一旦開槍就要命中。

同樣道理，如何「處理」吳斯懷，讓其由黨的負債變為資產，也讓黃復興與自己之間，從彼此陌生轉而為可以共患難，才是江主席上任後，第一個需要客服的挑戰。如果只是跟隨向來對國民黨最不友善的網路輿論起舞，就犯下與吳斯懷一樣的「欲速則不達」錯誤。動作愈大，反而往陷阱裡掉得更深。

更進一步說，江、吳兩人的國會辦公室正好對門，如果近在咫尺的距離都無法跨越，一名不分區新科立委都無法搞定，又怎麼能指望外界相信，新主席有能力帶領國民黨振衰起敝？

吳斯懷 國民黨 黃復興黨部

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