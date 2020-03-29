美兩航母官兵確診影響印太安全？ 綠委：不必太緊張

針對美國巡航亞太的唯二航空母艦「雷根號」及「羅斯福號」雙雙出現新冠肺炎確診病例，是否可能影響到台灣的安全，民進黨籍立委王定宇今天表示，這還需要再評估，但是大家應該不必太過緊張，或擴張解釋，日韓美等國的基本戰力仍在，中國大陸自己也有疫情，台灣的和平與安全要靠自己，一切可以再觀察。

王定宇表示，目前接獲消息，羅斯福號在越南硯港時發現有200多名官兵確診，而雷根號則是在日本橫須賀港時，確診兩人。

針對兩艦未來是否可能因為有官兵確診，影響到戰力，及印太地區的安全，王定宇表示需要再評估，至於因此而造成中共共軍的蠢動，大家不必過度焦慮，台灣要努力建立自主防禦能力。