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紀念青年節 朱立倫：自由民主起至於青年對社會的熱情

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
今天是青年節，國民黨前主席朱立倫在臉書貼上與青年的合照。圖／翻攝朱立倫臉書
今天是青年節，國民黨前主席朱立倫在臉書貼上與青年的合照。圖／翻攝朱立倫臉書

今天是青年節，國民黨前主席朱立倫在臉書表示，1911年奮力爭取自由民主的黃花崗烈士，這樣的精神讓中華民國成為東亞第一個民主共和國，「自由民主之風，起至青年對世界、對社會的夢想與熱情」。

朱立倫表示，329青年節源於紀念1911年奮力爭取自由民主的黃花崗烈士，這場戰役是武昌起義後來成功的重要環節之一；烈士精神最終讓中華民國成為東亞第一個民主共和國，「有熱血青年的地方，就能帶著大家往前走」。

朱立倫說，自由民主之風，起至青年對世界、對社會的夢想與熱情。有熱血青年的地方，把理想化成行動，就能帶著大家往前走，自由不死。

青年 朱立倫 夢想

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