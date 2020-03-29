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邀青年一起改變國民黨 江啟臣成立社會創新青年委員會
今天是青年節，國民黨主席江啟臣在臉書宣布成立「社會創新青年委員會」，邀請青年朋友報名參與國民黨改造工程，「與其討厭國民黨，不如一起改變國民黨，與其回家跟家裡長輩吵架，不如來國民黨找主席尬聊一番」。
江啟臣說，適逢329青年節，正好提醒大家，「以前國民黨可是很年輕的」，百年政黨仍要保持年輕的心態，必須了解年輕人想要什麼，希望國民黨做些什麼。
江啟臣指出，他將延續主席選舉時提到的「青年諮詢會議」，成立「社會創新青年委員會」，親自主持，建立溝通諮詢平台，並定期召開會議，作為國民黨與社會溝通的觸媒，貼近青年世代關心議題，探索過去不曾接觸過的領域，作為國民黨長期創變的新能量，創造國民黨與社會對話的空間。
江啟臣說，除了廣邀環境、教育、農業、數位新媒體、創新創業、科技、動保、體育、勞工、醫療、藝文美學等各界代表人物共同參與之外，也保留了5到10個推薦的名額，歡迎民眾自薦或推薦別人，一起來參與國民黨的改造工程。
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