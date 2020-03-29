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接回滯鄂台人遭反動員？ 指揮中心：一切做好準備

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君簡浩正陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心記者會。記者楊雅棠／攝影
指揮中心記者會。記者楊雅棠／攝影

海基會計畫以華航的上海指定航班，接返仍滯留中國湖北的國人，不過，中國湖北台辦堅持要求以「武漢包機」模式，是否影響我國台商回台情形？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，包機一切都做最好準備，「期待國人安全返鄉」。

陳時中說，包機做了最好的準備，期待國人安全返鄉，所有的準備都做好了，因為不只今天這般，今天順利，下一班就會順利，回家就不會這麼久。

另外，中國民航局26日晚間也發布通知，要求國際航線每國只能保留一條，外籍航空公司飛往中國的航線每家只能保留一條，且都減為一週一班，是否會影響我國的專機？陳時中則表示，「大家就靜待晚上一切順利」。

兩架華航班機預計今晚和明晚自上海浦東機場起飛，但有台人反應路途遙遠，可能無法準時抵達上海，上海要求外地入城者檢疫14天，都可能成為國人返台變數。

而為搭乘海基會指定今晚7時50浦東機場起飛的類包機，上百名滯留湖北的台灣民眾，前一日冒著低溫和大雨，千里奔往上海。由於部分人沒有綠色健康碼，無法入住酒店，周日凌晨抵達上海後，直接前往浦東國際機場就地等候。預計今晚搭機返台國人，約有220人。

上海 浦東機場 陳時中

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