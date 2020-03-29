【重磅快評】拔董座、辦署長 蘇貞昌和徐國勇畢竟同行

律師岀身的內政部長徐國勇函送法辦警政署長陳家欽，掀開綠營權鬥的鍋蓋，同樣律師出身的行政院長蘇貞昌怨徐未事先告知他，事後徐提出三種不同辯解，讓他心頭很沈重；不過，以蘇貞昌拔國營事業董座的粗糙手法，蘇、徐畢竟同行，上行下效，「先斬後奏」也只是剛好而已。

蘇貞昌說，如果徐國勇覺得警政署長陳家欽不適任，應該來告訴他，但過去這段時間以來，從來沒有來跟他講；他還扯到疫情，指當疫情嚴峻的此時此刻，國人一定看不懂「為什麼要這樣亂？」也不樂見這樣亂，他前天特別交代陳家欽要堅守崗位，好好帶著員警做好防疫和治安並坦然面對。

讓人納悶的是，如果蘇院長很在意徐國勇未事先告知他，並說如果徐部長覺得陳署長不適任，應該來告訴他，可以直接把署長拉下來，也可以調整職務云云。蘇貞昌感覺沒有被尊重是可以理解，但是就在最近，蘇貞昌拔掉四名官股企業董座，又可曾尊重這些官股企業董座的直屬長官？

蘇貞昌喊出盡量不安排政治人物擔任官股企業董事長，並迅速換掉四名官股企業董座，還公開點名桃勤公司內亂、汽車撞飛機，把董事長拉下來，也是剛好而已，當事人桃勤前董座郭榮宗嗆蘇「請顧及當事人尊嚴」，並還原「被去職」過程，原來這件事是蘇貞昌辦公室交代交通部長林佳龍「桃勤董事長一職將由總經理李志強擔任」，交通部政次王國材聞訊驚訝地說「我完全不知道」，如果郭所言屬實，蘇貞昌又豈能責怪徐國勇函送陳家欽前沒有先告訴他？

蘇貞昌不僅不應怪徐國勇沒先告訴他，或許還應該要感謝徐國勇，因為內政部把警政署長函送法辦後翌日，徐傳簡訊給蘇，說是不要重蹈黃世銘洩密案覆轍，所以沒先向上級長官報告，雖然政務委員羅秉成說政風人員不是檢察官，也不是司法警察官，沒有偵查不公開的問題，但徐國勇能事先為長官設想，至少心意已足，蘇又何需大動肝火？

其實，蘇貞昌也是律師，政風一條鞭，政風人員沒有司法調查權，又何需羅秉成提供法律意見 ，怒責內政部長只是演一場戲，用以分散警政署長被函送法辦這件事的焦點；君不見，院長之怒後，馬上又對陳家欽安撫拍肩，要他堅守崗位帶著七萬多名員警做好防疫和治安，至於說「你的長官這樣處理，且已進入司法，只有坦然面對」，那只是再次修理徐國勇而已。

一陣官場喧鬧之後，大家只記得院長之怒及忙著危機處理的神隱部長，事件發展完全轉移了外界的注意力，警政署長陳家欽用人是否有問題，到底有沒有偽造文書或僅是行政作為不當？反倒沒有人關切，如果蘇院長真要陳家欽好好帶著七萬多名員警做好防疫和治安，但署長連用人這件事都惹來基層怨怒，搞垮警界士氣者，又豈是陳家欽一人？