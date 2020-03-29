國民黨徵「數位諸葛亮」 江啟臣開條件：薪水找我談
國民黨主席江啟臣在競選期間多次表示國民黨要數位化，因此提出數位行銷科技長一職，近期提出海選辦法，江啟臣更打扮成諸葛亮在臉書為國民黨徵才，強調「國民黨三顧茅廬找孔明的決心」，還說「薪水找我談」，徵求國民黨的「數位諸葛亮」。
江啟臣在臉書貼文，放上自己扮成諸葛亮造形的照片，徵求有信心改變國民黨的人，快點投履歷，來當國民黨的諸葛孔明，幫助國民黨在數位時代找到新的道路。他也預告將將公布新的徵才影片，讓人看到國民黨三顧茅廬找孔明的決心，歡迎用有創意的方式回應。
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