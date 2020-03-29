國民黨推18解禁可投票 籲民進黨真心支持別流於假議題

國民黨上午舉行「18要解禁，世代更靠近」記者會，力挺主席江啟臣所提出將投票年齡下修18歲、被選舉年齡降至20歲之修憲案。國民黨立院黨團首席副書記長林奕華呼籲執政黨，若真心支持就盡速組成修憲委員會，否則無法進入下一階段公投；國民黨副秘書長柯志恩也說，提出後就能看出執政黨是不是有心處理，而不是流於一個假議題。

柯志恩表示，身為兩個孩子的母親以及教書近20年，她非常了解年輕人的想法，相信18歲能解禁一些青年心中想要得到的慾望，這些慾望中，也包括對於社會議題的投入。

柯志恩說，國民黨當初是青年起家，現在卻感覺離青年越來越遙遠。下修投票權及被選舉權，是讓年輕人有一個發聲管道與執行的舞台，國民黨率先完成修法連署，要證明國民黨跟青年距離沒有這麼遠。

林奕華表示，今天是青年節，這個節日跟著時代的演進也要賦予它新的意義，雖然下修18歲投票權已經是朝野共識，但她呼籲民進黨要真心支持。不知道是不是民進黨身為執政黨，顧慮到其他修正案的狀況，遲遲未組成修憲委員會，無法進入人民複決的過程，讓此案持續延宕，「立法院會變成太上憲法審議機構」。

立委吳怡玎表示，18歲要準備大學聯考和選填志願，當時想的就是以後要做什麼工作，以及擔心4年後有沒有工作。所以她認為，選擇怎樣的政治人物與政黨會影響到經濟發展，如果她在18歲選擇科系時，也能同時選擇為國家服務的政黨跟政治人物也是很重要的，他們通常要花兩至三年才有可能改變經濟情況，讓18歲就可以開始選擇你要的執政黨，對4年後要畢業的學生非常關鍵。

青年部主任蕭敬嚴則表示，自己22歲的時被國民黨被列入不分區立委名單，成為中華民國史上最年輕的立委候選人。他高中時就是學生自治會會長，因為想要改變體制於是進入體制，所以相信18歲的年輕人對公共事務絕對有成熟度及熱誠。而且，他到地方輔選時，長輩都非常熱情的跟他握手，「從他們的眼神看出對年輕人的殷殷期盼」。

青年部副主任詹為元也提及，國民黨其實是最早提出將投票年齡下修到18歲的政黨，當時是前立委丁守中所提出，而民進黨下修18歲公投權，卻不願意同時推動18歲投票權，希望能未來能真正落實青年參政。