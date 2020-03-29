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蘇貞昌怒批徐國勇後 蘇揆：總統什麼事都知道
行政院長蘇貞昌對於內政部長徐國勇函送法辦警政署長陳家欽一事昨天表達十分沈重，甚至指責在疫情嚴峻當頭，徐國勇部長若覺得署長不適任，應該先來告訴院長，而且事發後內政部還提出三種不同辯解。上午蘇貞昌參訪一家藥局遭媒體詢問這事件的談話總統是否知情，蘇揆表示「總統領導國家，什麼事情都知道」。
蘇貞昌今天一改昨天的重話，以疫情嚴峻避答，對於越過內政部直接指揮警政署則說「現在萬事莫如防疫急，現在做好防疫工作才是國人期待」，對於昨天所說的重話總統是否事先知情，也是四兩撥千斤表示「總統領導國家，什麼事都知道」。
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