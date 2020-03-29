時力智庫民調 74%支持護照英文改為Taiwan

時代力量智庫今天公布3月份民調，74.3%的受訪民眾支持護照上的英文名字改為Taiwan，避免國人被誤認為中國人。

時代力量智庫今天公布最新一波新冠肺炎相關議題、政府國會滿意度民調，其中針對民眾是否認為台灣護照上的China字樣，讓台灣與國人在國際防疫被誤認等相關議題調查。結果民調顯示，高達74.3%的民眾支持護照上的英文名字改為Taiwan，避免國人被誤認為中國人。

根據民調結果顯示，受訪民眾對於將護照上的英文名字改為Taiwan，有51.2%民眾非常支持，23.1%民眾還算支持，10.8%民眾不太支持，6.4%民眾非常不支持，8.5%則表達無明確意見。以政黨傾向來看，台灣基進支持者中有九成支持改名；國民黨支持者中，也有52%肯定此項建議。

時代力量黨主席徐永明表示，過去國人對於護照辨識的作法，多是以貼紙及護照套加強Taiwan辨識。但時代力量認為根本之道，應該是將護照封面重新設計，強化Taiwan的區別效果。徐永明說，時代力量在今年上半年、暑假之前，也會公開徵求護照設計活動，身分證新版的設計，外交部也優該好好想一想，不要讓民眾自力救濟，能屈變台灣地區與身份正式的護照身份，會與公民團體合作，未來會辦的活動。

本次調查委託趨勢民調，於3月23日、24日採市話隨機抽樣調查，完成1085份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。