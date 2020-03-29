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江啟臣和青壯派掌黨權 資深藍委批小圈圈、幫派化

聯合報 / 記者陳洛薇／台北即時報導
國民黨新主席江啟臣上任，新官上任三把火，除了黨部人事大換血，有資深藍委批評是「小圈圈」、「幫派化」，世代交替逐步走向世代對立，圖為國民黨日前舉行立院黨團幹部布達授證。圖／本報資料照片
國民黨新主席江啟臣上任，新官上任三把火，除了黨部人事大換血，有資深藍委批評是「小圈圈」、「幫派化」，世代交替逐步走向世代對立，圖為國民黨日前舉行立院黨團幹部布達授證。圖／本報資料照片

國民黨新主席江啟臣上任，新官上任三把火，除了黨部人事大換血，還一度傳出立院國民黨團人事「被總辭」，引發黨團助理反彈，國民黨智庫5月也將改組。黨內青壯派主導的人事調整引發震盪，茶壼風暴正在延燒，江啟臣和國民黨團青壯派領導班底，更被資深藍委批評是「小圈圈」、「幫派化」，世代交替逐步走向世代對立，黨內矛盾持續擴大。

青壯派全面掌權，強勢作風主導人事，讓黨內頗有微詞，資深立委也有不同意見，批評青壯派的領導班底，搞小圈圈、幫派化，就像江啟臣在2018年也曾率黨內中青代立委組次團體「國會透明新連線」，就是搞次團，根本沒辦法把國民黨的戰力整合。

更多內容請見【聯合報專區】 【藍營大亂鬥2】江啟臣「青壯小圈圈」 世代交替變世代對立

國民黨 江啟臣 幫派

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