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時力智庫最新民調 蔡英文、蘇貞昌支持度高達七成五

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
時力智庫今天公布首波新冠肺炎相關議題、及政府國會滿意度民調。記者／林麗玉攝影
時力智庫今天公布首波新冠肺炎相關議題、及政府國會滿意度民調。記者／林麗玉攝影

新冠肺炎疫情延燒，時代力量智庫今天公布3月份最新民調，民眾對於蔡英文總統的施政表現，滿意度高達75.7%；行政院長蘇貞昌的民調滿意也有74.9%的支持度：另外，也有高達近八成(79.9%)民眾，支持流行疫情指揮中心指揮官陳時中續任。

時力智庫今天公布最新一波新冠肺炎相關議題、及政府國會滿意度民調。黨主席徐永明表示，時代力量智庫將針對憲改、司改、金融改革、兩岸、產業、地方治理等面向，定期進行民調，並於每個月最後一周公布「時力政情報告」，提供520之後給執政黨施政建言。

徐永明說，時代力量將升級為時力2.0，將由智庫提出相關政策與民意走向的看法。

趨勢民調總經理吳世昌表示，根據時代力量這份民調，蔡英文、蘇貞昌的滿意度高達七成五左右，這是他過去20年做民調經驗上，幾乎沒有看過執政者有這麼高的滿意度，代表民眾對蔡英文與蘇貞昌的施政滿意度高，顯示蔡蘇在這段期間的作為，獲得民眾肯定。

吳世昌也提到，民眾黨立院黨團日前提出應由蘇貞昌任指揮官，但從這份民調看，八成民眾支持陳時中續任指揮官，民眾黨提出這樣的呼籲相當不智。

吳世昌說，從這次蘇貞昌這麼高民調聲望看，520之後，蘇貞昌續任行政院長應該不成問題。但吳也提到，接下來的民調指標，仍舊是防疫，執政團隊必須要戒慎恐懼，不能讓防疫有破口。

另外，這份民調也調查台灣未來20年發展，民調顯示，高達56.8%民眾認為台灣會更好。但哪些政策能讓台灣更好，53.5%受訪民眾認為「經濟成長」、35.9%認為勞工保障。交叉分析也發現，除經濟成長，高達39.7%的20至39歲受訪民眾認為，勞工保障較重要；但3成7的40歲以上民眾認為高齡照護較重要。

時代力量智庫表示，這次調查委託趨勢民調，於3月23日、24日採市話隨機抽樣調查，完成1085份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

民調 時代力量 蘇貞昌

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