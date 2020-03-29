蘇貞昌看新莊藥局 避談內政部法辦陳家欽事件
行政院長蘇貞昌今天早上到新北市新莊一安藥局，了解民眾買口罩流程並向工作人員致意，只談疫情不談宮鬥事件。
蘇貞昌和衛福部長陳時中等人今天早上到新莊一安藥局，了解口罩領取流程。
蘇貞昌說，現在疫情嚴峻，防疫第一 大家一起努力，如今萬事莫如防疫重要，把防疫做好才符合國人期待。
他說，全世界疫情嚴峻，影響越來越大，台灣因為超前部署，政府團隊團結合作超前部署，得到全世界肯定，如權威的經濟學人雜誌就把台灣列為防疫冠軍 ，都是國人同胞齊心合力的成果。
第一波實名制給國人同胞領取口罩更方便，但是政府還在思考是不是還有更多方法可以讓國人同更方便買到口罩，所以推出2.0設計，感謝很多鍵盤後的高手 協助政府，目前第二輪繳費有100萬人， 差不多幾十萬人還沒繳費，他呼籲趕快繳費。也希望設計希更多元、方便方法 ，讓民眾快速方便買到口罩，確定後會向國人報告。
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