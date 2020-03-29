今天青年節 馬英九：台灣人未缺席黃花崗之役

今天是青年節，前總統馬英九在臉書提及青年節的歷史，並指當年的黃花崗之役，台灣人出錢又出力，雖然現在的青年不需要拋頭顱、灑熱血就能報效國家、貢獻社會，但青年始終是時代的中流砥柱與驅動社會奮起前進的重要力量。馬英九祝福青年朋友都能突破時代考驗，開創屬於自己的時代新局。

馬英九表示，紀念1911年黃花崗之役殉難烈士，是329青年節的由來。也許現今大家會認為，這段百年前的歷史跟台灣沒有什麼關係，但其實，台灣在這次起義中並未缺席，黃花岡之役共有兩位台灣人參加，一位是苗栗的羅福星，另一位是台南的許贊元，他也是台灣文學家許地山（筆名落花生）的哥哥。

馬英九也提到，板橋林家林熊徵並捐助3000日圓，資助「與妻訣別書」作者林覺民等19位在日本的留學生，回廣州起義。所以黃花崗之役，台灣人出錢又出力。

馬英九說，現在的青年不需要拋頭顱、灑熱血，就能以自身的成就報效國家、貢獻社會。青年始終是時代的中流砥柱與驅動社會奮起前進的重要力量，「時代考驗青年，青年創造時代」這兩句聽起來很復古的話，其實歷久彌新。祝福青年朋友們，都能突破時代考驗，開創屬於自己的時代新局。