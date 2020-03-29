聽新聞
test
0:00 / 0:00
今天青年節 馬英九：台灣人未缺席黃花崗之役
今天是青年節，前總統馬英九在臉書提及青年節的歷史，並指當年的黃花崗之役，台灣人出錢又出力，雖然現在的青年不需要拋頭顱、灑熱血就能報效國家、貢獻社會，但青年始終是時代的中流砥柱與驅動社會奮起前進的重要力量。馬英九祝福青年朋友都能突破時代考驗，開創屬於自己的時代新局。
馬英九表示，紀念1911年黃花崗之役殉難烈士，是329青年節的由來。也許現今大家會認為，這段百年前的歷史跟台灣沒有什麼關係，但其實，台灣在這次起義中並未缺席，黃花岡之役共有兩位台灣人參加，一位是苗栗的羅福星，另一位是台南的許贊元，他也是台灣文學家許地山（筆名落花生）的哥哥。
馬英九也提到，板橋林家林熊徵並捐助3000日圓，資助「與妻訣別書」作者林覺民等19位在日本的留學生，回廣州起義。所以黃花崗之役，台灣人出錢又出力。
馬英九說，現在的青年不需要拋頭顱、灑熱血，就能以自身的成就報效國家、貢獻社會。青年始終是時代的中流砥柱與驅動社會奮起前進的重要力量，「時代考驗青年，青年創造時代」這兩句聽起來很復古的話，其實歷久彌新。祝福青年朋友們，都能突破時代考驗，開創屬於自己的時代新局。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言