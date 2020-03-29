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蔡英文主持春祭 祭文談「美麗島、融合一體同」

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

蔡英文總統今赴台北市圓山國民革命忠烈祠，主持「中華民國109年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，並在總統府秘書長陳菊陪同下親臨主祭，行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院副院長孫大川陪祭；年年祭文也略有不同，今年提及，「山青野茂天工，美麗島、融和一體同。」

今年春祭與往年不同的是，因防疫需求，副總統陳建仁並未與蔡總統同場，監察院長張博雅也未出席，改由孫大川代表，現場眾人也僅點頭致意，並未握手；其他與祭人員包括中央與地方文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等。

典禮開始時，現場鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，並在典禮後，向烈士遺族代表拱手致意。

去年祭文蔡英文提及，「血脈傳承久遠，新時代、再造故鄉」，今年則談到，「山青野茂天工，美麗島、融和一體同。創宏謀萬策，雄材四海；勤勤兢兢亹亹崇崇。赤手胼胝，丹心汗瀝，遠瞻高囑國運隆。乾坤朗，效祖宗先烈，成濟始終。」

孫大川 蔡英文 監察院

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