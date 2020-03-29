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孫大千批蘇貞昌畫錯重點 疫情再重也不能縱容違法

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

內政部以處理警方人事案涉及偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送台北地檢署，卻未事先告知行政院長蘇貞昌，引發蘇貞昌不滿。不過，前立委孫大千在臉書批評，蘇貞昌畫錯重點，關鍵不在內政部長徐國勇何時向他報告，而是陳家欽是否涉及偽造文書。

孫大千指出，蘇貞昌犯了三個邏輯錯誤。這件事情的關鍵在於陳家欽究竟有沒有偽造文書的違法事實，而不是徐國勇什麼時候向院長報告，難道向院長報告了以後，就不用移送了嗎？倘若政風單位調查結果證明陳家欽嫌疑重大，依法當然應該移送檢調單位繼續偵辦。蘇貞昌所說的，只需「拉他下來，調整職務」，是標準的「私了放水」的行為。

孫大千表示，不管疫情再怎麼嚴重，也沒有任何縱容違法事實的空間存在，台灣的司法正義並沒有因為新冠肺炎而要「居家隔離」，任何人都不能拿防疫做為卸責的藉口。

蘇貞昌 陳家欽 偽造文書

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