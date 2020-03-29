【即時短評】憲政盲腸？讓監委打大老虎吧

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監委王美玉（左）、高涌誠（右）申請調查私菸案，調閱相關卷宗卻處處受阻。 圖／聯合報系資料照片
監委王美玉（左）、高涌誠（右）申請調查私菸案，調閱相關卷宗卻處處受阻。 圖／聯合報系資料照片

監察院存廢議題討論已久，過去監院總為人詬病「進無可攻」，因為既非司法權也非行政權，必須將彈劾、糾舉案移送司法機關與公懲會議處；監察院也非民意機構，少了民意倚仗，更可謂「退無可守」，於是被譏為可有可無的「憲政盲腸」。監院雖然先天體質不健全，但過去幾年仍辦過幾件大案，對社會帶來正向改變。

2018年底，「口譯哥」趙怡翔破格出任駐美代表處政治組長，月領破20萬高薪，引發輿論譁然。監察院調查後，隔年8月糾正外交部，指出趙不具外交人員資格，外交部嚴重混用機要及聘用人員的進用機制，有明顯疏失；此案對於政府部門該如何聘用不具公務員資格的機要人員，有了更詳盡詮釋和前例可循。

前年9月，外交官蘇啟誠輕生案。駐日代表謝長廷曾表示，「如果大阪辦事處有錯，應該道歉」、「大阪不歸我管」。監院調查報告指出，依據「駐外機構組織通則」或外交部長吳釗燮的說法，謝可以指揮督導各辦事處，因此定調謝不趕往大阪支援，「非不能也，實不為也」。

監院過去也曾為市井小民主持公道，民眾陳建國去年以涉犯竊盜罪嫌遭提起公訴，最後自殺明志，家屬不甘受冤找上監院陳情；監委高鳳仙、高涌誠調查後，發現檢警涉有諸多瑕疵，未盡調查職責，彈劾偵辦的檢警，還給家屬一個公道。

此外，東部地區護理人力荒問題， 經監委尹祚芊調查並促衛福部改善後，花蓮縣醫院執登護理人員數兩年內從1994人增加到2964人，每萬人口護理人員數已高於全國平均值，不讓花東民眾淪為二等公民。

監察院打過大老虎、也曾被笑是紙老虎，變成「老虎、老鼠，讓人傻傻分不清楚」。現代御史大夫要重振招牌，才不會被當成憲政盲腸。

監察院 大阪 外交部

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