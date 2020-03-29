獨／要資料碰壁 監委查私菸案卡關

去年7月，蔡英文總統專機出訪友邦，意外爆出國安特勤走私菸品案，除了司法調查，監察委員高涌誠、王美玉、張武修也於台北地檢署偵查終結後，申請自動調查。但查案監委表示，去年8月立案調查以來，調閱相關卷宗處處受阻，法務部與北檢疑似消極抵抗，由於第五屆監委7月將任期屆滿，令人懷疑是有意讓調查報告難產。

法務部官員表示，私菸案歷經北檢兩波偵查終結，因還有案件分他字案待查，確實有所保留部分辦案資料，但不影響後續偵查的書證、筆錄都已提供給監委。

三位監委立案調查私菸案時曾發布聲明表示，國安局特勤人員使用機場特別通道，以總統府五輛保密車號之貨車運送逾萬條菸品，並於第一航廈B9空橋出至聯外道路C3門處被查獲，凸顯出特勤人員欠缺法治觀念、紀律鬆弛渙散，內部安全控管完全失靈。

此外，國際機場管制區內與民用航空器間相關免稅、保稅商品或侍應品之准單、運輸、貯放、轉讓或銷售、檢查及放行流程管控機制，也都存有嚴重違失情事，實有詳予瞭解釐清的必要。

監委表示，一開始調查時曾約詢時任台北地檢署檢察長邢泰釗，希望北檢提供資料，但北檢以偵查不公開為由拒絕；儘管全案已在去年8月底偵查終結，但北檢、法務部至今依然不提供任何卷宗。現在什麼背景資料都沒有，全案根本不知從何查起，也不清楚要約詢的對象，形同原地踏步。

監院人士說，全案已進入法院審理階段，向法院調閱相關資料未果尚可理解，因為監委行使職權範圍僅限於所有行政機關，法院屬司法體系，不在監院管轄範疇；但北檢隸屬法務部，是行政機關性質，在全案偵查終結後，仍拒絕提供任何卷宗，實無道理。

監委指出，第五屆監察委員將於7月任期屆滿，近期許多監委們都處在「大清倉」狀態，將手上未完成的案件趕緊完成調查報告，私菸案在調不到任何資料的情況下，調查報告恐怕會「開天窗」。

監委質疑，或許法務部就是用拒絕提供資料做消極抵抗，讓全案無從查起，但更讓人懷疑，「大選都結束了還拒絕配合調查，究竟是在替哪些人隱藏？要隱藏什麼？」