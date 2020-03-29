「無牙老虎」當御史 監委拿一把不利的刀

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
有民眾會稱監察院是「沒有牙齒的老虎」。 圖／聯合報系資料照片
有民眾會稱監察院是「沒有牙齒的老虎」。 圖／聯合報系資料照片

調查權是監委的主要職權，在調查案件過程，行政機關理論上應配合，但因相關規範缺乏強制罰則，實際執行有時會出現難以落實情況。台灣民眾黨立委蔡壁如表示，難怪民眾會稱監察院是「沒有牙齒的老虎」。

監察法第26條明定，「監察院為行使監察職權，得由監察委員持監察證或派員持調查證，赴各機關部隊公私團體調查檔案冊籍及其他有關文件，各該機關部隊或團體主管人員及其他關係人員不得拒絕。」雖然白紙黑字明定，相關人員「不得拒絕」，但條文中並無罰則。

蔡壁如表示，監察院在原先的制度設計上已無更具強制力的司法審判權，若連調查案件也處處碰壁，無怪乎一般民眾覺得監察院沒有用，是一隻沒有牙齒的老虎。

前監委周陽山表示，行政機關若堅持不提供資料，監委其實也非全然束手無策，可以動用「質問權」，要求機關首長說明；若經調查確實有故意拖延之實，就可以直接提出彈劾。質問權過去較少被提及，但以過去擔任監委經驗，監院每年平均大約還是會動用到五、六次左右，以輔助監委行使職權。

不過，即使通過彈劾，往往也缺乏約束力。公民監督國會聯盟常務監事謝東儒表示，依照現行制度，就算彈劾案通過了，尚需送至司法院公懲會再審查一遍，若被否決，就形同白搭；過往不少案件，監委提出彈劾，送到公懲會後又有不同結果，「感覺上，御史的刀並不是這麼鋒利」。

監察院 司法院 牙齒

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