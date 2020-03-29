與2022台北市長布局連動 國民黨台北市黨部主委難產

國民黨主席江啟臣當選後，宣示要強化地方經營，地方黨務主委人事布局成關鍵。為在有限任期內強化領導，黨中央確定凍結主委直選制度，全國22縣市黨部主委全直接派任，預計周三宣布相關人事。

知情人士表示，這次縣市黨部主委人事布局由黨秘書長李乾龍跳過組發會親自操刀、奔走，以現任優先留用為原則，包含新竹縣黨部主委陳見賢續任、台南市黨部主委謝龍介，高雄市黨部主委莊啟旺、花蓮縣黨部主委張峻等均是。

若現任縣市黨部主委無意願續任，各縣市議會黨籍正副議長成優先勸進人選，其中雙北市黨部主委人事最受關注。不過新北市黨部主委人選，在勸進議長蔣根煌未果後，李乾龍已確定將回任、暫代至少到6月，再尋覓合適人選接手。

至於台北市黨部主委人選，雖江啟臣昨天下午親自致電慰留已去職主委黃呂錦茹回任，但黃呂仍以希望青年接班、家人反對為由仍未鬆口，在台北市議會正副議長陳錦祥、葉林傳都無意願下，近日地方傳勸進青壯派立委蔣萬安出掌。

地方黨務要角指出，黨已規劃要超前部署2022年縣市長選舉，其中重中之重就是台北市長選戰，所以基層才希望盼比照「主席選總統」模式，勸進蔣萬安接任市黨部主委，為參選2022台北市長布局。

對於勸進，蔣萬安表示，他是現任國民黨團書記長，在立院兼有小黨鞭工作，現階段必須完全專心立院事務推動與攻防，不會同意接任。

不過與蔣萬安相熟的知情人士透露，蔣確實評估參選2022台北市長可能，也因此若接任市黨部主委，屆時恐遭人質疑是球員兼裁判，反不利爭取提名，還不如配合黨部指示就好，蔣接市黨部主委可能性不大。

黨務人士分析，在「造王者」思路下，一直希望蔣萬安能代表國民黨拿回台北市執政權的黃呂錦茹，蔣的參選動態將影響黃呂最後決定；若黃呂同意回任，蔣參選下屆台北市長態勢就會更明朗。