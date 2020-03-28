聽新聞
test
0:00 / 0:00

組黨531天拚不下一席立委　國會政黨聯盟宣布周二解散

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
悟覺妙天禪師。圖／本報系資料照片
悟覺妙天禪師。圖／本報系資料照片

2018年10月成立後合併民國黨，由悟覺妙天禪師擔任首任黨主席的國會政黨聯盟，在搶攻今年國會選舉失利後，晚間發出新聞稿表示，已完成階段性任務，3月31日將正式解散，政黨生命僅短短531天。

國會政黨聯盟表示，3月23日已依政黨法規定，召開全國黨員代表大會並決議，同時，在黨員的集體共識下，決議3月31日解散，「讓政治帶來更好生活」的階段性任務已經達成。

這次總統大選與立委選舉期間，未提名總統候選人的國會政黨聯盟，一度在挺國民黨總統候選人韓國瑜，或是挺民進黨繼續執政兼搖擺，引發爭議。國會政黨聯盟指出，選舉已結束，執政黨獲多數選民付託，應好好執政才不負選民的付託。

國會政黨聯盟表示，時值新冠肺炎疫情全球蔓延此時，台灣社會應該化解對立，促進團結共同來防疫，對目前政府的超前部署也給予高度肯定。

韓國瑜 新冠肺炎

延伸閱讀

又增2例 美國會累積5議員確診

國民黨推立委考評 黨內建議可改不分區2年制

海派接收謝系 快速立起山頭

民進黨派系 各擁政媒版圖

相關新聞

吳斯懷臉書開站一天衝1400讚 網諷：不是應該開微博？

國民黨不分區立委吳斯懷昨天下午正式成立個人臉書粉絲頁，經一天運作也快速獲得1400個讚，雖成長幅度「不如預期」，但粉絲成...

組黨531天拚不下一席立委　國會政黨聯盟宣布周二解散

2018年10月成立後合併民國黨，由悟覺妙天禪師擔任首任黨主席的國會政黨聯盟，在搶攻今年國會選舉失利後，晚間發出新聞稿表...

冷眼集／抗疫都忙不完 還有空搞內鬥

2006年，受到前總統陳水扁國務機要費案拖累，民進黨力圖扭轉形象，在全國黨代表大會通過解散派系提案，但是黨內派系運作沒有原地解散，反倒成為公開的秘密，持續運作至今。

海派接收謝系 快速立起山頭

近年來海派壯大，儼然是民進黨新潮流、正國會，以及英派之外的第四大勢力。不具名民進黨立委分析，隨著謝系停止運作，海派已有接收謝系，與其結合的態勢，在黨內的聲量也逐漸看漲。

民進黨派系 各擁政媒版圖

台數科旗下頻道申請頻道變更為新聞台，主管機關國家通訊傳播委員會通過後，又打回票，背後疑與行政院介入，民進黨派系角力有關。隨著政黨輪替成為常態，兩度執政的民進黨，政媒關係複雜密切，黨內派系包括海派、新潮流以及正國會都有各自的政媒版圖。

政治檔案解密 蔡英文：盡快攤在陽光下

蔡英文總統今於臉書上表示，面對威權統治時期的歷史傷痛，她的態度很明確：過去的政治檔案，要盡快、盡可能攤開在陽光下，讓人民...

【即時短評】民進黨成也派系 敗也派系

2006年，受到前總統陳水扁的貪汙案的拖累，民進黨力圖扭轉形象，在全國黨代表大會通過「解散派系」的提案，然而黨的派系運作...

海派崛起 收編謝系成民進黨內山頭

近年來海派壯大，儼然是民進黨內新潮流、正國會，以及英派之外的第四大勢力。有不具名的民進黨立委分析，隨著謝系停止運作，海派...

連勝文臉書分享蔡依珊、耿葳洗手舞 網友暴動：好可愛

新冠肺炎疫情當前，勤洗手也被視為重要待養成的防疫習慣。國民黨中央委員連勝文在臉書上分享由妻子蔡依珊臉書上與台北市議員耿葳...

「台北法案」重要推手 林右昌去年訪美拜會這名眾議員

「台北法案」美國總統川普正式簽署生效，總統蔡英文昨天表示，台美關係再進階。基隆市長林右昌在臉書說，去年他訪美期間拜會的眾...

川普簽台北法案 藍憂衝擊兩岸 陸恐中止ECFA？

美國總統川普廿六日簽署「台北法案」，旨在強化台美夥伴關係，總統府和外交部均表示感謝。不過，國民黨立委林德福質疑，台北法案恐影響未來美豬、美牛談判進度，甚至影響兩岸關係；行政院長蘇貞昌說，台北法案對台美關係多有助益，將來台美任何談判均秉持世界標準，以保護國人健康安全為重。

台北法案生效 陸堅決反擊 促美不得實施

美國總統川普簽署台北法案，中國外交部發言人耿爽昨天表示，中方表示強烈不滿與堅決反對，該法案嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙單日增832死創新高 16.5％醫護人員染疫

誤以為是小感冒！ 五旬男就診6次才被發現感染新冠肺炎

影／案268本土個案男「接觸史近一個月」 恐成防疫破口

五旬男無出國竟從228開始現症狀 陳時中：感染源待釐清

直播／我增16新冠肺炎確診 14例境外移入、2例本土

損我國際形象不給補償金 李茂生：中央打臉自訂的法律

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。