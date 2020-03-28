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組黨531天拚不下一席立委 國會政黨聯盟宣布周二解散
2018年10月成立後合併民國黨，由悟覺妙天禪師擔任首任黨主席的國會政黨聯盟，在搶攻今年國會選舉失利後，晚間發出新聞稿表示，已完成階段性任務，3月31日將正式解散，政黨生命僅短短531天。
國會政黨聯盟表示，3月23日已依政黨法規定，召開全國黨員代表大會並決議，同時，在黨員的集體共識下，決議3月31日解散，「讓政治帶來更好生活」的階段性任務已經達成。
這次總統大選與立委選舉期間，未提名總統候選人的國會政黨聯盟，一度在挺國民黨總統候選人韓國瑜，或是挺民進黨繼續執政兼搖擺，引發爭議。國會政黨聯盟指出，選舉已結束，執政黨獲多數選民付託，應好好執政才不負選民的付託。
國會政黨聯盟表示，時值新冠肺炎疫情全球蔓延此時，台灣社會應該化解對立，促進團結共同來防疫，對目前政府的超前部署也給予高度肯定。
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