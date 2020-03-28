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千里迢迢回家路 「類包機」整慘滯留湖北台人

吳斯懷臉書開站一天衝1400讚 網諷：不是應該開微博？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣曾說，國民黨立委吳斯懷（中）過去幾周網路聲量真的很高，但負面遠高於正面。 記者林澔一／攝影
國民黨主席江啟臣曾說，國民黨立委吳斯懷（中）過去幾周網路聲量真的很高，但負面遠高於正面。 記者林澔一／攝影

國民黨不分區立委吳斯懷昨天下午正式成立個人臉書粉絲頁，經一天運作也快速獲得1400個讚，雖成長幅度「不如預期」，但粉絲成長效率已大幅領先同黨立委，只是前往洗版留言民眾仍批評者居多。

有網友就留言質問，「請問還會聽近平的話嗎？」、「你覺得習近平長得像小熊維尼嗎？」「聽說你認為這不是挑釁？」（指共機繞台），還揶揄吳斯懷粉專「粉專封面的旗幟放錯了，您應該要放五星旗才對」，狂戳吳遭質疑傾中形象。

也有網友揶揄吳斯懷「開粉專，北京中央同意嗎？」、「不是應該開微博嗎」？提醒吳「不可以翻牆喔」 。看到吳的粉磚被一面倒罵翻，也有人開玩笑留言，「我快笑死，不找韓粉來幫忙撐一下火力嗎，沙包在網路上跟中國都一樣是沙包」。

國民黨團總召林為洲上周五建議黨籍新科立委應成立一個至少具有5萬粉絲的臉書粉絲頁等網路自媒體平台，作為網路發聲管道。籌備粉絲頁許久的吳斯懷，昨天下午約5時也正式開站，宣示「正版吳斯懷底加啦」，「朋友們別跑錯棚」。

對於可預期的質疑與批評，吳斯懷透過小編在「首發文」中表示，「一路以來聽見許多不同的聲音，有正面、有負面，斯懷一定虛心接受」；吳希望透過這個平台，傾聽大家的意見，一起為台灣這塊土地奮鬥。

吳斯懷臉書粉絲頁成立僅一天，就成功斬獲約1400個粉絲支持，相較同黨其他立委所屬臉書粉絲頁近4天粉絲成長數來看，成長幅度最高的為新科立委葉毓蘭，增加約690個粉絲，平均一天增加不到175讚來看，吳斯懷臉書粉絲數爆倍成長。

吳斯懷 國民黨

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