第一班類專機明起飛 指揮中心：將安排四名護理人員

接回湖北滯留國人，我國明晚、及後天晚上將指定兩架華航班機自上海飛桃園的航班，讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人（除武漢之外）搭乘返家，但近日卻陸續傳出類專機有變數。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元表示，滯留武漢同胞處於解封情形，到了上海可能就搭乘飛機回來，應該不會有太多問題。但如果不能到上海，可能是第一個橫生的枝節，但目前看來還好。

薛瑞元表示，本次安排每班次有四名護理人員作為機組人員上飛機，醫護人員不會下機，而是協助旅客著裝、執行防護工作。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近日傳聞變數很多，如雖說有綠色健康碼就可以走，但也聽聞連廁所都不能去，江西、湖北有警察不知道要不要讓他們過，他們自己人都不放心，因此可能有變數。當然我希望有變數，希望他們平安回台灣來。