比利時出現首起貓咪確診新冠肺炎！張上淳這樣說

繼香港發現狗身上有新冠肺炎病毒，比利時衞生部3月27日在每日例行記者會交代新冠肺炎最新疫情，提到列日省（Liège）一名比利時女子的寵物貓感染病毒，相信是由主人傳染。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣沒有碰到這樣的狀況。

全球目前只有三宗人類傳染動物的新冠肺炎個案，除了最新感染的比利時寵物貓外，另外兩宗來自香港，分別為馬主周巧兒的寵物松鼠狗以及薄扶林嘉瑜園患者飼養的德國狼狗。不過香港感染的2隻狗並沒有病徵。