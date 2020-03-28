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政治檔案解密 蔡英文：盡快攤在陽光下

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
（翻攝蔡英文臉書）
（翻攝蔡英文臉書）

蔡英文總統今於臉書上表示，面對威權統治時期的歷史傷痛，她的態度很明確：過去的政治檔案，要盡快、盡可能攤開在陽光下，讓人民一起檢視，確保政府不會重蹈覆轍。

蔡英文表示，上個月，她在228事件的紀念活動上指出：國安局配合促進轉型正義委員會調查而受徵集的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案外，都要在一個月內完成解密。

她指出，一個月後的現在，國安局已經把118案、407卷、合計將近9萬頁的政治檔案，依法移轉給檔案局：典藏國家記憶。促轉會也正加快腳步研讀檔案，要來還原威權時期的歷史真相。政府的各個機關，就是該像這樣，同心協力推動轉型正義的工作。

她強調，依據「政治檔案條例」，相關檔案的徵集、整理、保存、開放應用，都是政府的責任。這些工作，政府將會努力做下去。

國安局 轉型正義 蔡英文 促轉會

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