【即時短評】民進黨成也派系 敗也派系

2006年，受到前總統陳水扁的貪汙案的拖累，民進黨力圖扭轉形象，在全國黨代表大會通過「解散派系」的提案，然而黨的派系運作當然沒有「原地解散」，反倒成為眾人皆知的秘密，持續運作至今。

猶記當年四大天王各佔山頭、誰也不讓誰的派系鬥爭，成為大家對民進黨派系最深刻的刻板印象，但派系文化也絕非有過無功，它小心維持住黨內的權力結構，鞭策各派互相監督，成為不明文的合議制，牽制一派獨大，甚至一人獨大，避免民進黨淪為一言堂。

在權力的競合上，或許難看，卻保有民進黨進取的活力、人才的吸納，和多元的黨文化。然而，派系所延伸的鬥爭，於革命的在野時期或許是進步的推進器，但執政後卻未必。

2008年，民進黨立委選舉潰不成軍，國民黨亦贏得總統大選，民進黨跌入谷底，派系仍是誰也不服誰，最後由沒有明顯派系色彩的蔡英文收拾殘局，成為黨的新共主。

從2008年到2016年，民進黨團結一致，一致對外，過去4年執政，黨只有英派的餘溫仍在，各派系之間相對節制，統一由蔡英文發號施令，就算有派系抬頭，也被2018年地方選舉、國民黨大反攻，給嚇退三步。

然而如今蔡政府贏得連任，民進黨的聲勢如日中天，不只在兩岸矛盾上得分，對於疫情的控制也彰顯民進黨政府的治理能力，眼看2022、2024年的選戰步步逼近，派系再度蠢蠢欲動，為了權力和利益分配卡位，似乎又要重演當年「四大天王」內鬥的戲碼。

民進黨成也派系，敗也派系。眼下所有明爭暗鬥，包括行政院長蘇貞昌撤換「桃園幫」官股董座、內政部長徐國勇法辦警政署長陳家欽等，蔡政府都以「防疫優先」做託辭，要大家別用放大鏡看，但疫情終要結束，派系的你爭我搶，恐怕到時也不得不浮上檯面。

蔡政府的防疫優先四字，說不定應該先送給各派系，別亂了政府好不容易打造的專業形象。