海派崛起 收編謝系成民進黨內山頭

近年來海派壯大，儼然是民進黨內新潮流、正國會，以及英派之外的第四大勢力。有不具名的民進黨立委分析，隨著謝系停止運作，海派已有接收謝系，與其結合的態勢，在黨內的聲量也逐漸看漲。

海派掌門人「海董」林崑海早年發跡高雄，經營秀場，並在1983年集資成立三立影視有限公司，專做錄影帶出租業務，自製秀場錄影帶，為三立電視台的前身。林崑海本人也在2001年選過高雄立委，但功敗垂成。

爾後，林與時任高雄市長謝長廷結盟，成為謝最可靠的後勤。曾有笑話說，謝長廷過去在民進黨四大天王中最有「實力」，因為有「宋七力」加「三立」，象徵謝與林的關係匪淺。

然而隨著謝長廷駐日，其子弟兵、前立委姚文智角逐台北市長失利等，謝系已慢慢在民進黨內式微，就連謝長廷也曾自嘲：「謝系已經解散了，剩下我一個人」，並在去年「卡神事件」，再度聲稱謝系停止運作。

謝系的弱化從2016年民進黨全代會中「掛蛋」已見端倪，海派更順勢崛起，在中常會中拿下一席，且連兩屆都有席次，更在此次不分區立委名單中佔得一席之地。有綠委表示，海派的聲量已不可小覷，成為三大派系之外，快速立起的山頭。

綠委也分析，海派小心翼翼，在新潮流與正國會之間的矛盾遊走，做自在的「騎牆派」，目前在立法院民進黨團的權力結構中，大多傾向支持正國會，但是黨團之外，則視情況而定。

另外，民進黨將於5月24日舉行全國黨代表選舉，攸關民進黨內的派系重新整合，包括5月的黨職選舉、7月的全代會常執委選舉，皆是關鍵。綠委指出，海派已然收編過往被視為謝系的民進黨立委管碧玲、趙天麟等，非吳下阿蒙，預料有日漸壯大之勢。