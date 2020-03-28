拔擢年輕人 國民黨新媒部主任由江啟臣小編張智瑋接掌

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
迎戰網路世代，國民黨新任主席江啟臣包含數位行銷科技長與新媒體事務部主任等新媒體人事布局備受關注。編制在文傳會下的新媒體事務部主任，將由江立院辦公室網路貼身小編張智瑋接任，再落實江拔擢年輕人理念。圖／截自張智瑋臉書
迎戰網路世代，國民黨新任主席江啟臣包含數位行銷科技長與新媒體事務部主任等新媒體人事布局備受關注。編制在文傳會下的新媒體事務部主任，將由江立院辦公室網路貼身小編張智瑋接任，再落實江拔擢年輕人理念。圖／截自張智瑋臉書

迎戰網路世代，國民黨新任主席江啟臣包含數位行銷科技長與新媒體事務部主任等新媒體人事布局備受關注。昨 天確定，編制在文傳會下的新媒體事務部主任，將由江立院辦公室網路貼身小編張智瑋接任，再落實江拔擢年輕人理念。

對於人事消息，張智瑋晚間受訪時僅表示，相關人事尊重主席江啟臣與文傳會主委王育敏用人空間。

知情人士表示，未來國民黨新媒體經營，將由數位行銷科技長與新媒體事務部兩人協力配合，前者偏重在戰略規劃，後者則以戰術執行為主；未來國民黨不會刻意經營網軍，但會爭取更多的民眾支持國民黨，在網路上為國民黨友善發聲。

至於近來因組建網軍引發爭議的新媒體部專員呂謦煒，知情人士表示，呂是優秀的論述人才，必須留在黨內繼續發揮。

如今新媒體事務部主任底定，將海選產生的數位行銷科技長人選也受關注。知情人士指出，數位行銷科技長遴選標準年齡或學歷不拘，但要對新媒體業界或學界有一定熟悉度，必須對當前數位發展趨勢有一定掌握，才能超前部署，決戰未來。

張智瑋曾任青年團學校連絡處處長，目前是中央大學法律所研究生。

新媒體 國民黨 江啟臣

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